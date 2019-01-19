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Виртуальная АТС 27.03.2020 Как получить бесплатный номер 800 для Google Voice недорого и просто Существует много путаницы и дезинформации о том, как получить бесплатный номер 1-800 для коммерческого использования в Google Voice. В настоящее время...

eSIM 26.03.2020 Как проверить, поддерживает ли ваш ноутбук eSIM: инструкция для Windows 10 ESIM позволяет подключаться к Интернету через сотовую сеть передачи данных. С eSIM вам не нужно получать SIM-карту от вашего оператора мобильной...

SIP 25.03.2020 Полный список лучших провайдеров SIP trunking на 2020 год Пытаетесь найти подходящую услугу SIP-транкинга для вашего малого бизнеса или колл-центра? Вы пришли в нужное место, чтобы быстро сравнить SIP-провайдера. Мы...

eSIM 24.03.2020 Что такое eSIM и eUICC и как это влияет на M2M и IoT? Создание и поддержание экономически эффективного подключения независимо от того, где в мире производится или разворачивается устройство IoT, требует высокого уровня...

MVNO 23.03.2020 Закрытие сетей 2G 2G и 3G: что мы знаем и к чему это может привести С ростом распространения 4G и 5G, уже развернутым в некоторых регионах, операторы сетей уже довольно давно смещаются от сетей GSM...

SIP-телефоны 22.03.2020 Обзор Yealink SIP-T46S: звук, дизайн, производительность; преимущества и недостатки Этот впечатляющий телефон для деловых коммуникаций является частью серии T4, которая предназначена для руководителей и профессионалов. Мы обнаружили, что SIP-T46S...

Новости 22.03.2020 Xiaomi Watch стоит треть от стоимости Apple Watch и обеспечивает 2-кратное время автономной работы Xiaomi представил свой первый SmartWatch, который просто назвал Xiaomi часы. Они выглядят идентично Apple Watch и работает на Google Wear OS с...