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Как получить бесплатный номер 800 для Google Voice недорого и просто
Виртуальная АТС
Как получить бесплатный номер 800 для Google Voice недорого и просто
Существует много путаницы и дезинформации о том, как получить бесплатный номер 1-800 для коммерческого использования в Google Voice. В настоящее время...
Как проверить, поддерживает ли ваш ноутбук eSIM: инструкция для Windows 10
eSIM
Как проверить, поддерживает ли ваш ноутбук eSIM: инструкция для Windows 10
ESIM позволяет подключаться к Интернету через сотовую сеть передачи данных. С eSIM вам не нужно получать SIM-карту от вашего оператора мобильной...
Полный список лучших провайдеров SIP trunking на 2020 год
SIP
Полный список лучших провайдеров SIP trunking на 2020 год
Пытаетесь найти подходящую услугу SIP-транкинга для вашего малого бизнеса или колл-центра? Вы пришли в нужное место, чтобы быстро сравнить SIP-провайдера. Мы...
Что такое eSIM и eUICC и как это влияет на M2M и IoT?
eSIM
Что такое eSIM и eUICC и как это влияет на M2M и IoT?
Создание и поддержание экономически эффективного подключения независимо от того, где в мире производится или разворачивается устройство IoT, требует высокого уровня...
Закрытие сетей 2G 2G и 3G: что мы знаем и к чему это может привести
MVNO
Закрытие сетей 2G 2G и 3G: что мы знаем и к чему это может привести
С ростом распространения 4G и 5G, уже развернутым в некоторых регионах, операторы сетей уже довольно давно смещаются от сетей GSM...
Обзор Yealink SIP-T46S: звук, дизайн, производительность; преимущества и недостатки
SIP-телефоны
Обзор Yealink SIP-T46S: звук, дизайн, производительность; преимущества и недостатки
Этот впечатляющий телефон для деловых коммуникаций является частью серии T4, которая предназначена для руководителей и профессионалов. Мы обнаружили, что SIP-T46S...
Xiaomi Watch стоит треть от стоимости Apple Watch и обеспечивает 2-кратное время автономной работы
Новости
Xiaomi Watch стоит треть от стоимости Apple Watch и обеспечивает 2-кратное время автономной работы
Xiaomi представил свой первый SmartWatch, который просто назвал Xiaomi часы. Они выглядят идентично Apple Watch и работает на Google Wear OS с...
Новые смарт часы Oppo Watch с поддержкой eSIM
Новости
Новые смарт часы Oppo Watch с поддержкой eSIM
Во время запуска серии Oppo Find X2 компания Oppo также представила свои полноценные умные часы, которые просто называются Oppo Watch....
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