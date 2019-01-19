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Существует много путаницы и дезинформации о том, как получить бесплатный номер 1-800 для коммерческого использования в Google Voice. В настоящее время...
ESIM позволяет подключаться к Интернету через сотовую сеть передачи данных. С eSIM вам не нужно получать SIM-карту от вашего оператора мобильной...
Пытаетесь найти подходящую услугу SIP-транкинга для вашего малого бизнеса или колл-центра? Вы пришли в нужное место, чтобы быстро сравнить SIP-провайдера. Мы...
Создание и поддержание экономически эффективного подключения независимо от того, где в мире производится или разворачивается устройство IoT, требует высокого уровня...
С ростом распространения 4G и 5G, уже развернутым в некоторых регионах, операторы сетей уже довольно давно смещаются от сетей GSM...
Этот впечатляющий телефон для деловых коммуникаций является частью серии T4, которая предназначена для руководителей и профессионалов. Мы обнаружили, что SIP-T46S...
Xiaomi представил свой первый SmartWatch, который просто назвал Xiaomi часы. Они выглядят идентично Apple Watch и работает на Google Wear OS с...
Во время запуска серии Oppo Find X2 компания Oppo также представила свои полноценные умные часы, которые просто называются Oppo Watch....
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